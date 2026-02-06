Орлов счёл «противненькой» историю с переходом Лусиано Гонду из «Зенита» в ЦСКА

«Никто не обидел Лусиано, он пошёл на хорошие деньги в ЦСКА. Так получилось, к этому надо спокойно относиться. Пожелаем успехов Лусиано. Конечно, история очень противненькая, потому что Лусиано будет играть против “Зенита” и может нам забить», — заявил Орлов в эфире «Радио Зенит».
24-летний Гонду, ранее выступавший в составе «сине-бело-голубых», 11 января официально стал новобранцем «армейцев», подписав контракт до конца июня 2030 года. В обратном направлении из ЦСКА проследовал защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев.
В сезоне-2025/2026 аргентинец успел сыграть в 14 матчах Российской Премьер-Лиги (РПЛ), где не отметился результативными действиями, а также в восьми встречах FONBET Кубка России (два гола, два ассиста). Сайт Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гонду в восемь миллионов евро.