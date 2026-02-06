Почётный президент РФС Колосков: у нас в России вообще нет топ-клубов

«А что, у нас “Зенит” топ-клуб? Нет. А “Краснодар” — топ-клуб? Тоже нет. Топ-клуб — это тот, который выигрывает Лигу чемпионов или Лигу Европы. Это вот топ-клубы, а эти… Один получше, другой — похуже, а третий — ещё хуже. Считаю, у нас в России вообще нет топ-клубов. Связываю это с тем, что у нас недостаточно мастеровитые игроки», — заявил Колосков.