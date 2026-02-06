Ричмонд
Почётный президент РФС Колосков: у нас в России вообще нет топ-клубов

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в комментарии Sport24 отметил, что клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Краснодар» и «Зенит» нельзя отнести к категории топ-команд.

Источник: РИА "Новости"

«А что, у нас “Зенит” топ-клуб? Нет. А “Краснодар” — топ-клуб? Тоже нет. Топ-клуб — это тот, который выигрывает Лигу чемпионов или Лигу Европы. Это вот топ-клубы, а эти… Один получше, другой — похуже, а третий — ещё хуже. Считаю, у нас в России вообще нет топ-клубов. Связываю это с тем, что у нас недостаточно мастеровитые игроки», — заявил Колосков.

При этом функционер добавил, что «быки» и «сине-бело-голубые» могут считаться лучшими клубами России из-за качественной академии, умения зарабатывать деньги в бюджет и строить отношения с болельщиками. Колосков не стал относить московский «Спартак» к категории лучших, поскольку у него «всё в прошлом».

6 февраля в комментарии «Спорт-Экспрессу» заместитель главы правления «Зенита», экс-полузащитник сборной России по футболу Андрей Аршавин отказался называть «народную команду» топ-клубом.

С февраля 2022 года все клубы Российской Премьер-Лиги (РПЛ) и национальные сборные всех возрастов отстранены от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА в связи с продолжающимся конфликтом в Украине.

После 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 в турнирной таблице лидирует «Краснодар», набравший 40 очков. Второе место занимает петербургский «Зенит» (39), замыкает тройку лучших столичный «Локомотив» (37).