«Интернасьонал» начал переговоры по трансферу Фассона из «Локомотива»

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Интернасьонал» интересуется защитником московского «Локомотива» Лукасом Фассоном, сообщает журналист Лукас Коллар в соцсети Х.
По информации источника, руководство бразильской команды находится в поиске левоногого защитника и уже вступило в переговоры с московским клубом. Отмечается, что главный тренер «Интернасьонала» Пауло Пессолано уже одобрил кандидатуру игрока.
Фассону 24 года. Он выступает в составе «Локомотива» с июля 2022 года, его контракт рассчитан до конца сезона. В сезоне-2025/26 защитник сыграл за «Локомотив» 20 матчей и отдал две результативные передачи.