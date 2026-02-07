Ричмонд
Лидер «Краснодара» уедет в Европу, ЦСКА купит нового бразильца. Трансферные слухи дня

Утренний дайджест.

Источник: ФК "Краснодар"

В России

ЦСКА покупает защитника из Европы

Португальское издание Record сообщает, что защитник Матеус Рейс согласовал условия расторжения контракта со «Спортингом». Ожидается, что бразилец присоединится к ЦСКА сразу после завершения матча против «Порту».

Источник: Getty Images

Расторжение контракта необходимо, чтобы упростить трансфер защитника в Россию. По информации португальских источников, в ЦСКА Рейс будет зарабатывать 3.5 млн евро за сезон, но эта сумма, по всей видимости, включает подписной бонус.

«Локомотив» теряет легионера

Бразильский «Интернасьонал» вступил в переговоры с защитником «Локомотива» Лукасом Фассоном. Как сообщает журналист Лукас Коллар, стороны обсуждают возможность подписания предварительного контракта. Текущее соглашение Фассона с железнодорожниками действует до 30 июня.

Источник: РИА "Новости"

Накануне сообщалось, что «Локомотив» предложил Фассону продлить контракт на 3−4 года. Переговоры с «железнодорожниками» продолжаются, но стороны пока не достигли соглашения по сумме. По сообщениям источников, Фассон изначально выражал желание остаться в «Локомотиве», но финансовые условия его не устроили.

Сперцян может покинуть «Краснодар» летом

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян по-прежнему очень интересует «Лидс». Профиль 25-летнего игрока идеально вписывается в стратегию английского клуба, по мнению их руководства. По данным TEAMtalk, ключевую роль в сделке может сыграть компания Red Bull, владеющая долей в «Лидсе».

Источник: РИА "Новости"

Чтобы обойти юридические сложности прямых переговоров с российским клубом, компания может сначала оформить трансфер Сперцяна в одну из своих команд, а затем переправить в «Лидс». В качестве примера подобного сотрудничества приводится недавний переход Джона Джона из «Ред Булл Брагантино» в «Зенит».

Дуран присоединится к «Зениту» в ОАЭ

Нападающий Джон Дуран близок к переходу в «Зенит» на правах аренды. 22-летний колумбиец, права на которого принадлежат «Аль-Насру», уже успешно прошел медицинское обследование в Санкт-Петербурге.

Источник: Getty Images

По информации Legalbet, футболист уже вылетел в ОАЭ для участия в зимних сборах и Зимнем кубке РПЛ. Ожидается, что он будет в распоряжении команды в субботу. Напомним, в текущем сезоне Дуран отметился 3 голами в 10 матчах за «Фенербахче».

ЦСКА интересуется защитником «Гремио»

ЦСКА готовит предложение в размере 5 млн евро за 26-летнего бразильского защитника «Гремио» Вагнера Калвело. Инсайдер Экрем Конур отмечает, что на футболиста также претендуют клубы из Саудовской Аравии.

Несмотря на то, что «Гремио» планировал выручить за игрока около 7 миллионов, армейцы настроены решительно. Калвело выступает за бразильский клуб с 2025 года и зарекомендовал себя как быстрый центральный защитник с функциями «чистильщика», успев провести 46 матчей и набрать 4 очка по системе гол+пас.

В мире

«Барселона» решила выкупить Рэшфорда

Каталонский клуб принял окончательное решение активировать опцию выкупа Маркуса Рэшфорда у «Манчестер Юнайтед» за 30 миллионов евро. Хотя главный тренер «МЮ» Майкл Кэррик рассчитывал вернуть 28-летнего игрока и сделать его лидером команды, руководство «Барселоны» полностью удовлетворено его текущими результатами. В последних пяти встречах англичанин забил трижды и дважды ассистировал партнерам.

«Фламенго» разрабатывает план по подписанию Винисиуса

«Фламенго» хочет вернуть своего воспитанника Винисиуса Жуниора из мадридского «Реала». По информации Marca, бразильский клуб не намерен тягаться с финансовыми условиями Европы или Саудовской Аравии, а собирается сделать ставку на эмоциональную привязанность игрока.

Источник: Reuters

25-летнему вингеру предложат статус главного кумира на родине. При этом «Реал» сохраняет жесткую позицию: клуб намерен продлить контракт с игроком, чтобы не допустить его ухода в статусе свободного агента.

«Атлетико» ищет замену Симеоне

Отношения Диего Симеоне со спортивным директором Матеу Алемани заметно охладились, что ставит под вопрос будущее тренера в «Атлетико». По сведениям Sport.es, клуб уже начал поиски преемника, а главным кандидатом считается Андони Ираола из «Борнмута».

Источник: Mike Hewitt/Getty Images

Хотя контракт Симеоне рассчитан до 2027 года, решающим фактором станут результаты команды в текущем сезоне. Сейчас «матрасники» идут на третьем месте в Ла Лиге и продолжают борьбу в плей-офф Лиги чемпионов.

Президент «Реала» хочет подписать Педри

Флорентино Перес мечтает осуществить скандальный трансфер, сопоставимый по масштабу с переходом Луиша Фигу, и переманить Педри из «Барселоны» в «Реал» к 2027 году. Журналист Сиро Лопес сообщает, что целью президента является не столько усиление состава, сколько имиджевый удар по конкуренту.

Однако трансфер кажется маловероятным: у 23-летнего полузащитника действует контракт до 2030 года с отступными в 1 миллиард евро, а сам он является преданным болельщиком каталонского клуба.

Автор: Денис Лебеденко

