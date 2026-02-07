«Ростов» обыграл всухую «Циндао» в товарищеском матче

Игра завершилась со счетом 2:0. Голами в составе ростовчан отметились Тимур Сулейманов (79-я минута) и Кирилл Щетинин (81-я).
Следующий товарищеский матч у «Ростова» запланирован на 11 февраля против китайского «Чжэцзяна».
