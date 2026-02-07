Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Ланс
1
:
Ренн
1
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.48
П2
5.40
Футбол. Испания
2-й тайм
Барселона
2
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.06
X
10.00
П2
46.00
Футбол. Англия
2-й тайм
Арсенал
2
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
4.90
X
1.54
П2
6.20
Футбол. Англия
2-й тайм
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
2-й тайм
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
Все коэффициенты
П1
51.00
X
5.60
П2
1.18
Футбол. Англия
2-й тайм
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.46
X
3.07
П2
2.07
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.63
П2
3.55
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.60
П2
1.98
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.50
П2
3.79
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.16
П2
3.37
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.94
П2
5.44
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.12
П2
5.31
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.89
X
3.72
П2
1.78
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Футболист сборной Панамы перешел в клуб РПЛ

Защитник Эдуардо Андерсон присоединится к «Балтике» на правах аренды из «Альянсы».

Источник: РБК Спорт

Между калининградской «Балтикой» и сальвадорской «Альянсой» достигнута договоренность о трансфере центрального защитника Эдуардо Андерсона. Об этом сообщила пресс-служба российской команды.

Соглашение с 25-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2026 года. В договоре прописана опция выкупа трансферных прав, которую «Балтика» сможет активировать по окончании аренды.

По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет €350 тыс.

Андерсон — воспитанник «Альянсы», где он дебютировал в 2018 году, забил первый гол в 2019-м и стал чемпионом Панамы в 2022-м. В 2023 году отправился в аренду в коста-риканский «Сан-Карлос».

В 2024 году Андерсон на правах аренды присоединился к одному из грандов Коста-Рики, «Депортиво Саприсса». С командой защитник выиграл чемпионат страны.

В сборной Панамы Андерсон дебютировал в мае 2022 года, всего провел восемь матчей. Он был участником Золотого кубка КОНКАКАФ-2023 и играл на Кубке Америки-2024 в США.

«Балтика» по итогам 18 туров РПЛ занимает пятое место с 35 очками.