Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
5.10
X
2.95
П2
2.03
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.69
П2
9.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.22
П2
6.14
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.51
X
4.59
П2
1.62
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Гендиректор «Ростова» Гончаров о финансовой ситуации: «Мы очень многие долги погасили»

Генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров рассказал о текущей финансовой ситуации клуба.

Источник: ФК "Ростов"

«Ситуация стабилизируется и улучшается. Мы очень многие долги погасили. Осталась небольшая часть. Постоянно работаем с правительством региона в этом направлении. Многомиллиардные задолженности? Это неправда. Нет такого и близко», — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».

Также Гончаров заявил, что впервые за долгое время зарплаты футболистам и сотрудникам клуба выплачиваются своевременно.

«В этом плане мы стараемся никого не подводить. Выплачиваем денежные средства вовремя. Это дает спокойствие клубу, офису. У нас поддерживается семейная домашняя атмосфера. Коллектив очень дружный. Не хотим нарушать это равновесие», — отметил генеральный директор.

4 февраля Междунароная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Ростова» запрет на осуществление трансферов, который был наложен 14 января.