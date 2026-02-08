Гендиректор «Ростова» Гончаров о финансовой ситуации: «Мы очень многие долги погасили»

«Ситуация стабилизируется и улучшается. Мы очень многие долги погасили. Осталась небольшая часть. Постоянно работаем с правительством региона в этом направлении. Многомиллиардные задолженности? Это неправда. Нет такого и близко», — приводит слова Гончарова «РБ Спорт».
Также Гончаров заявил, что впервые за долгое время зарплаты футболистам и сотрудникам клуба выплачиваются своевременно.
«В этом плане мы стараемся никого не подводить. Выплачиваем денежные средства вовремя. Это дает спокойствие клубу, офису. У нас поддерживается семейная домашняя атмосфера. Коллектив очень дружный. Не хотим нарушать это равновесие», — отметил генеральный директор.
4 февраля Междунароная федерация футбола (ФИФА) сняла с «Ростова» запрет на осуществление трансферов, который был наложен 14 января.