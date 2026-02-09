Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
20:30
Аталанта
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.50
П2
9.00
Футбол. Италия
22:45
Рома
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.24
П2
7.75
Футбол. Испания
23:00
Вильярреал
:
Эспаньол
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.10
П2
4.90
Футбол. Франция
завершен
ПСЖ
5
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
2
:
Лацио
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Валенсия
0
:
Реал
2
П1
X
П2

«Зенит» обыграл самаркандское «Динамо» в товарищеском матче

Гол Ерохина принес «Зениту» победу над узбекистанским «Динамо».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл самаркандское «Динамо» в товарищеском матче в рамках тренировочных сборов в Абу-Даби.

Встреча прошла в понедельник и завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». Единственный мяч забил Александр Ерохин (9-я минута).

«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Команда Сергея Семака откроет весеннюю часть чемпионата 27 февраля домашним матчем против калининградской «Балтики».