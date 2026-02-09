МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Петербургский «Зенит» обыграл самаркандское «Динамо» в товарищеском матче в рамках тренировочных сборов в Абу-Даби.
Встреча прошла в понедельник и завершилась со счетом 1:0 в пользу «сине-бело-голубых». Единственный мяч забил Александр Ерохин (9-я минута).
«Зенит» ушел на зимнюю паузу на втором месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Команда Сергея Семака откроет весеннюю часть чемпионата 27 февраля домашним матчем против калининградской «Балтики».