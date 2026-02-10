«Ахмат» арендовал у «Нижнего Новгорода» полузащитника Царукяна

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Полузащитник Валерий Царукян перешел на правах аренды из «Нижнего Новгорода» в «Ахмат», сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба.
Соглашение об аренде 24-летнего россиянина рассчитано до конца сезона. Царукян находится в расположении «Ахмата» с первого дня зимних сборов. Грозненцы имеют право выкупа игрока.
Царукян представляет «Нижний Новгород» с января 2024 года и провел за клуб 37 матчей, из которых шесть в текущем сезоне, на его счету четыре забитых мяча. Также он играл за ставропольское «Динамо», воронежский «Факел», астраханский «Волгарь» и владикавказскую «Аланию».