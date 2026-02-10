Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.57
П2
5.75
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.43
П2
3.00
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.67
П2
2.16
Футбол. Англия
23:15
Вест Хэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.48
X
4.40
П2
1.71
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2

«Ахмат» арендовал у «Нижнего Новгорода» полузащитника Царукяна

Полузащитник Царукян перешел на правах аренды из «Нижнего Новгорода» в «Ахмат».

Источник: БЕЛТА

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Полузащитник Валерий Царукян перешел на правах аренды из «Нижнего Новгорода» в «Ахмат», сообщается в Telegram-канале грозненского футбольного клуба.

Соглашение об аренде 24-летнего россиянина рассчитано до конца сезона. Царукян находится в расположении «Ахмата» с первого дня зимних сборов. Грозненцы имеют право выкупа игрока.

Царукян представляет «Нижний Новгород» с января 2024 года и провел за клуб 37 матчей, из которых шесть в текущем сезоне, на его счету четыре забитых мяча. Также он играл за ставропольское «Динамо», воронежский «Факел», астраханский «Волгарь» и владикавказскую «Аланию».