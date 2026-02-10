«Ахмат» арендовал у «Нижнего Новгорода» полузащитника Царукяна

Царукян представляет «Нижний Новгород» с января 2024 года и провел за клуб 37 матчей, из которых шесть в текущем сезоне, на его счету четыре забитых мяча. Также он играл за ставропольское «Динамо», воронежский «Факел», астраханский «Волгарь» и владикавказскую «Аланию».