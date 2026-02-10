«Ахмат» расторг контракт с тунисским защитником

Гандри представлял «Ахмат» с февраля 2024 года и забил за клуб пять голов в 63 матчах. Родившийся во Франции игрок начал взрослую карьеру в составе местного «Арль-Авиньона», также выступал за тунисский «Клуб Африкен», бельгийские «Антверпен» и «Вестерло», болгарскую «Славию» и «Аджман» из ОАЭ. В составе национальной команды провел 19 матчей.