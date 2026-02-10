Ричмонд
РФС снял трансферный бан с «Крыльев Советов»

РФС снял запрет на регистрацию новичков с самарского «Крыльев Советов».

Источник: ФК "Крылья Советов"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Российский футбольный союз (РФС) принял решение о снятии запрета на регистрацию новичков с самарского клуба «Крылья Советов», сообщается в Telegram-канале команды.

Отмечается, что во вторник «Крылья Советов» закрыли все обязательства по иным платежам, которые не могли быть исполнены из-за заморозки счетов в рамках исполнительного производства.

«Видим, как в сети распространяется достаточно противоречивая информация. Несмотря на то что мы закрыли все вопросы по долговым обязательствам перед “РТ-Капитал”, многие продолжают фантазировать. Могу гарантировать, что на сегодняшний день у нас есть официально подтвержденная информация, что “Крылья” очистились, отдав что были должны. Приставами были сняты все ограничения, препятствующие нормальной жизнедеятельности клуба, и сегодня мы можем продолжить заявочную кампанию. Уверен, все успеем, и весеннюю часть чемпионата начнем в обновленном составе», — заявил председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев.

Ранее в феврале «Крылья Советов» выплатили долг ООО «РТ-Капитал» в размере 1,1 млрд рублей.