Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Челси
:
Лидс
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.54
П2
6.00
Футбол. Англия
22:30
Эвертон
:
Борнмут
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.41
П2
2.94
Футбол. Англия
22:30
Тоттенхэм Хотспур
:
Ньюкасл Юнайтед
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.67
П2
2.24
Футбол. Англия
23:15
Вест Хэм
:
Манчестер Юнайтед
Все коэффициенты
П1
4.40
X
4.35
П2
1.75
Футбол. Италия
завершен
Рома
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Вильярреал
4
:
Эспаньол
1
П1
X
П2

«Шарджа» досрочно расторгла аренду футболиста «Сочи»

Клуб «Шарджа» из ОАЭ досрочно расторг аренду футболиста Гуарирапы из «Сочи».

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Шарджа» из ОАЭ объявил о досрочном расторжении аренды венесуэльского нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы.

Гуарирапа перешел в «Шарджу» в сентябре. СМИ сообщали, что соглашение было рассчитано до конца сезона и включало в себя право выкупа 23-летнего форварда за 3 млн евро.

«Шарджа» расторгает контракт с Саулем Гуарирапой. Желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Всего форвард сыграл в составе «Шарджи» восемь матчей и забил один мяч, суммарно Гуарирапа провел на поле 145 минут.

Летом Гуарирапа вернулся в «Сочи» из ЦСКА по истечении срока аренды. Всего он провел за ЦСКА 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил пять мячей и выиграл с командой Кубок России.