«Шарджа» досрочно расторгла аренду футболиста «Сочи»

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Футбольный клуб «Шарджа» из ОАЭ объявил о досрочном расторжении аренды венесуэльского нападающего «Сочи» Сауля Гуарирапы.
Гуарирапа перешел в «Шарджу» в сентябре. СМИ сообщали, что соглашение было рассчитано до конца сезона и включало в себя право выкупа 23-летнего форварда за 3 млн евро.
«Шарджа» расторгает контракт с Саулем Гуарирапой. Желаем ему удачи и успехов в дальнейшей карьере", — говорится в сообщении команды в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
Всего форвард сыграл в составе «Шарджи» восемь матчей и забил один мяч, суммарно Гуарирапа провел на поле 145 минут.
Летом Гуарирапа вернулся в «Сочи» из ЦСКА по истечении срока аренды. Всего он провел за ЦСКА 20 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ), забил пять мячей и выиграл с командой Кубок России.