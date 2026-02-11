Тедеско извинялся перед футболистами «Спартака», работая главным тренером: «В этом нет ничего зазорного»

"На самом деле, такое (извинения Тедеско) было два раза. И я думаю, в этом нет ничего зазорного. В этот момент ты начинаешь больше уважать [тренера], потому что особенно в России с детства ты привыкаешь к авторитаризму тренера. Беспрекословное подчинение. А тут человек говорит, что он допустил ошибку. Ты начинаешь испытывать уважение, что он может признать это.