Тедеско извинялся перед футболистами «Спартака», работая главным тренером: «В этом нет ничего зазорного»

Бывший защитник московского «Спартака» Павел Маслов, ныне выступающий за песчанокопскую «Чайку», рассказал, что экс главный тренер красно-белых Доменико Тедеско дважды извинялся перед футболистами команды за допущенные ошибки.

Источник: Sport24

Тедеско тренировал «Спартак» в 2019—2021 годах, а сейчас возглавляет турецкий «Фенербахче».

"На самом деле, такое (извинения Тедеско) было два раза. И я думаю, в этом нет ничего зазорного. В этот момент ты начинаешь больше уважать [тренера], потому что особенно в России с детства ты привыкаешь к авторитаризму тренера. Беспрекословное подчинение. А тут человек говорит, что он допустил ошибку. Ты начинаешь испытывать уважение, что он может признать это.

Мы играли с «Оренбургом». Мы всю неделю наигрывали, как мы будем выходить из обороны строго низом. Мы выходим первый тайм — а там в Оренбурге ужасное искусственное поле. В перерыве Тедеско заходит [в раздевалку]: «Все, мы закончили с этим розыгрышем. Это моя вина, здесь невозможно играть в футбол. Теперь делаем длинную [передачу] в Соболева, забираем подбор». В итоге первый тайм закончили 1:1, а потом выиграли 3:2«, — рассказал Маслов в интервью “Спартак Шоу”.