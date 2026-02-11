Армейская готовность: ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ

— Прошел неплохой боевой турнир с участием четырех топ-клубов, которые довольно хорошо играли для этой стадии подготовки, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Большинство игроков еще не совсем вышли из-под нагрузок, тренеры широко тасуют составы и внедряют новичков, поэтому ждать каких-то высоких скоростей и осмысленных действий трудно. ЦСКА выиграл этот турнир во многом за счет удачи, поскольку победил в двух из трех сериях пенальти и просто меньше ошибался, чем соперники. Тогда как тот же «Краснодар» пропустил в концовке матча с «Динамо», поскольку выдохся — весной в официальных играх такого с ним не случится, физическая готовность будет уже другая. Так что все проверили себя и в оставшиеся три недели до возобновления сезона исправят недочеты, а заодно подтянут физическую готовность.