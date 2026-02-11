Ричмонд
Армейская готовность: ЦСКА выиграл Зимний кубок РПЛ

Красно-синие оказались выше «Динамо», «Краснодара» и «Зенита».

Источник: РИА "Новости"

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) завершился один из главных выставочных турниров зимнего подготовительного периода для клубов РПЛ. По итогам Зимнего кубка первое место занял московский ЦСКА. В последний момент этот трофей ушел к армейцам от «Краснодара», в завершающей встрече на последних минутах проигравшего столичному «Динамо» (0:1). Впрочем, участники и эксперты сходятся во мнениях, что ключевой задачей на турнир была проверка готовности топ-клубов перед возобновлением сезона. Некоторые в большей степени занимаются интеграцией новичков, как ставший последним петербургский «Зенит», совершивший недавно два мощных трансфера.

Турнир

10 февраля стал последним игровым днем Зимнего кубка. Утром ЦСКА встречался с «Зенитом». Матч закончился вничью в основное время. Армейцы два раза выходили вперед в начале обоих таймов — отличались Кирилл Глебов и Жоао Виктор. Но сине-бело-голубые сравнивали в концовках, благодаря голам Вендела и Дугласа Сантоса.

В серии пенальти победил ЦСКА (4:3). Стоит отметить, что подопечные Фабио Челестини во всех трех своих матчах в рамках турнира доходили до послематчевых серий. Сначала был обыгран «Краснодар» (2:2 в основное время, по пенальти 5:4), потом случилось поражение от «Динамо» (1:1, по пенальти 3:4). В таких случаях по регламенту за победу дают два очка, за поражение — одно.

Таким образом, всего армейцы набрали пять баллов. Следом с четырьмя очками шел «Краснодар», игравший вечером с «Динамо» и имевший шанс в случае победы финишировать первым. Но в итоге «быки» пропустили на последних минутах от динамовца Эль-Мехди Маухуба.

Ранее помимо победы по пенальти на ЦСКА «Динамо» также проиграло в основное время «Зениту» (1:2), который, в свою очередь, уступил армейцам по пенальти и был разгромлен «Краснодаром» (0:3). В итоге два московских клуба набрали по пять очков, а их конкуренты — по четыре.

— Прошел неплохой боевой турнир с участием четырех топ-клубов, которые довольно хорошо играли для этой стадии подготовки, — поделился мнением с «Известиями» бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко. — Большинство игроков еще не совсем вышли из-под нагрузок, тренеры широко тасуют составы и внедряют новичков, поэтому ждать каких-то высоких скоростей и осмысленных действий трудно. ЦСКА выиграл этот турнир во многом за счет удачи, поскольку победил в двух из трех сериях пенальти и просто меньше ошибался, чем соперники. Тогда как тот же «Краснодар» пропустил в концовке матча с «Динамо», поскольку выдохся — весной в официальных играх такого с ним не случится, физическая готовность будет уже другая. Так что все проверили себя и в оставшиеся три недели до возобновления сезона исправят недочеты, а заодно подтянут физическую готовность.

Составы

В январе ЦСКА совершил два громких трансфера из стана конкурентов — полузащитника и капитана московского «Локомотива» Дмитрия Баринова и нападающего петербургского «Зенита» Лусиано Гонду. Не считая пропуска последним матча с «Динамо», оба выходили на игры Зимнего кубка РПЛ с первых минут и покидали поле в середине вторых таймов.

Гонду отметился голом в ворота «Краснодара». От него ждут решения проблемы с нападением, которая очень сужала возможности армейцев в первой части сезона. Между тем скоро клуб должен подписать контракт с талантливым молодым полузащитником «Краснодара» Данилой Козловым, за полтора года в рядах южной команды так и не пробившегося в основу.

Уже вовсю играет за «Зенит» обменянный у ЦСКА на Гонду центральный защитник Игорь Дивеев. В матче с «Краснодаром» на Зимнем кубке за Питер дебютировал звездный бразилец Джон-Джон, подписанный в конце января. Он отметился голевой передачей. За день до последней встречи была оформлена аренда из саудовского «Ан-Насра» звездного колумбийского нападающего Джона Дюрана, игравшего на Ближнем Востоке в одной команде с Криштиану Роналду. В последние полгода он был в аренде в турецком «Фенербахче».

— Трансферы очень высокого уровня, но пока не ясно, как игроки впишутся в «Зенит», — заявил «Известиям» бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин. — В любом случае еще есть время их наиграть в составе, хотя у армейцев более удобная ситуация, поскольку они еще до первого сбора подписали Баринова и Гонду. Теперь важно, как усилятся «Динамо» и «Краснодар». У первых уже с января на сборах находится Рикардо, но пока он не начал играть. Что касается «Краснодара», то в целом состав у него и так мощный, но усилить скамейку не помешало бы.

Чемпионат России возобновится 27 февраля. Пока после 18 туров действующий чемпион «Краснодар» лидирует, опережая на одно очко «Зенит», на три «Локомотив» и на четыре ЦСКА. «Динамо» остается на 10-й строчке. До финиша осталось 12 туров.

Автор: Алексей Фомин