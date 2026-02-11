Нападающий из «Нижнего Новгорода» перешел в «Краснодар»

Боселли 26 лет, он выступал за «Нижний Новгород» с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 принял участие в 20 матчах в различных турнирах, забив 10 мячей. На его счету 7 из 12 голов команды в чемпионате России, что составляет 58%. Это самый высокий показатель в лиге в процентном соотношении.