Нападающий из «Нижнего Новгорода» перешел в «Краснодар»

«Краснодар» подписал контракт с нападающим Боселли.

Источник: ФК "Краснодар"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Краснодар» приобрел у «Нижнего Новгорода» уругвайского нападающего Хуана Боселли, сообщается в Telegram-каналах футбольных клубов.

Соглашение с Боселли рассчитано до июня 2028 года.

Боселли 26 лет, он выступал за «Нижний Новгород» с сентября 2023 года. В сезоне-2025/26 принял участие в 20 матчах в различных турнирах, забив 10 мячей. На его счету 7 из 12 голов команды в чемпионате России, что составляет 58%. Это самый высокий показатель в лиге в процентном соотношении.