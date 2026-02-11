Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ

«Зенит» не сдается и проводит большие изменения в команде, руководители возлагают на этих игроков определенную надежду. Не просто так они берут этих игроков. Они надеются, что новички принесут большую пользу. «Зенит» готов бороться за чемпионское звание", — отметил собеседник агентства.