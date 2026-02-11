Семин назвал главные трансферы зимы в РПЛ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу в разговоре с РИА Новости заявил, что считает главными трансферами зимы среди клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) приобретения санкт-петербургского «Зенита».
В зимнее трансферное окно состав «Зенита» пополнили защитник Игорь Дивеев и полузащитник Джон Джон. Также «сине-бело-голубые» взяли в аренду у «Аль-Насра» из Саудовской Аравии нападающего Джона Дурана. По данным портала Transfermarkt, петербуржцы зимой потратили на трех игроков 22.75 млн евро.
«Всегда главные переходы — дорогие. А самые дорогие переходы у “Зенита”. Наверное, эти трансферы и можно назвать главными», — сказал Семин.
«Зенит» не сдается и проводит большие изменения в команде, руководители возлагают на этих игроков определенную надежду. Не просто так они берут этих игроков. Они надеются, что новички принесут большую пользу. «Зенит» готов бороться за чемпионское звание", — отметил собеседник агентства.
«Зенит» после 18 туров занимает второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 39 очков. Отставание от идущего первым «Краснодара» составляет одно очко.