Весной за чемпионство в РПЛ поборются четыре клуба, считает Семин

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу заявил РИА Новости, что в сезоне-2025/26 за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) будут бороться четыре клуба.
После 18 туров в четверку лучших команд РПЛ входят «Краснодар» (40 очков), санкт-петербургский «Зенит» (39), а также московские «Локомотив» (37) и ЦСКА (36). На пятой строчке располагается калининградская «Балтика» (35), которая прошлым летом вышла в премьер-лигу из Первой лиги.
«В этом году в чемпионской гонке большая группа команд. Четыре клуба явно претендуют на титул, и любая осечка может привести к серьезным последствиям», — сказал Семин, не став выделять никого из лидирующей четверки как явного претендента на титул.
В 19-м туре «Зенит» 27 февраля в Санкт-Петербурге примет «Балтику». На следующий день «Краснодар» и «Локомотив» дома встретятся с «Ростовом» и «Нижним Новгородом» соответственно. ЦСКА 1 марта в Грозном сыграет с местным «Ахматом».