Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
22:30
Астон Вилла
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.84
П2
3.63
Футбол. Англия
22:30
Кристал Пэлас
:
Бернли
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.55
П2
6.50
Футбол. Англия
22:30
Манчестер Сити
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.66
П2
7.90
Футбол. Англия
22:30
Ноттингем Форест
:
Вулверхэмптон
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.95
П2
5.20
Футбол. Англия
23:15
Сандерленд
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.92
П2
1.80
Футбол. Англия
завершен
Вест Хэм
1
:
Манчестер Юнайтед
1
П1
X
П2

Весной за чемпионство в РПЛ поборются четыре клуба, считает Семин

Семин считает, что в сезоне-2025/26 за чемпионство в РПЛ будут бороться 4 клуба.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Бывший главный тренер сборной России по футболу заявил РИА Новости, что в сезоне-2025/26 за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ) будут бороться четыре клуба.

После 18 туров в четверку лучших команд РПЛ входят «Краснодар» (40 очков), санкт-петербургский «Зенит» (39), а также московские «Локомотив» (37) и ЦСКА (36). На пятой строчке располагается калининградская «Балтика» (35), которая прошлым летом вышла в премьер-лигу из Первой лиги.

«В этом году в чемпионской гонке большая группа команд. Четыре клуба явно претендуют на титул, и любая осечка может привести к серьезным последствиям», — сказал Семин, не став выделять никого из лидирующей четверки как явного претендента на титул.

В 19-м туре «Зенит» 27 февраля в Санкт-Петербурге примет «Балтику». На следующий день «Краснодар» и «Локомотив» дома встретятся с «Ростовом» и «Нижним Новгородом» соответственно. ЦСКА 1 марта в Грозном сыграет с местным «Ахматом».