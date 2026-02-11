Что для ЦСКА значит победа в Зимнем кубке РПЛ? История турнира предрекает крах команды весной

В Объединенных Арабских Эмиратах завершился Winline Зимний кубок РПЛ, победителем которого стал ЦСКА. Команда Фабио Челестини набрала пять очков и опередила «Динамо» из-за большего количества забитых мячей. «Краснодар» с четырьмя баллами занял третье место, «Зенит» — четвертое, тоже с четырьмя.
Турнир в его нынешнем виде существует с 2023 года, но идентичные соревнования пару раз проводились и раньше. Болельщики по-разному воспринимают такие товарищеские мини-чемпионаты — одни считают, что на их основе можно делать какие-то выводы касательно весенней формы команд, другие не придают особого значения результатам зимних турниров.
Обратимся к статистике и посмотрим, кто забирал кубки раньше. Получалось ли у триумфаторов переложить успех на финиш РПЛ? Улучшался ли темп набора очков? Насколько важны трансферы? Шесть розыгрышей — ощутимая выборка.
Во-первых, сразу бросается в глаза доминирование «Спартака». В 2026 году москвичи впервые не приняли участие в турнире, а в прошлом феврале случилась единственная неудача — в финале Станкович схватил 0:3 от «Зенита».
Петербуржцы тогда, к слову, потратили колоссальные 34 с лишним миллиона евро на зимнюю закупку, но почти вся сумма ушла на Луиса Энрике. Еще 1,3 миллиона отправились в ЦСКА за Зделара. Семак принялся оперативно встраивать бразильского вингера в игру и дал ему три матча на турнире, которые вылились в один гол — победный в финале.
Трансферы в принципе не то чтобы гарантируют быстрое развитие команды, хотя январские усиления рассчитаны в основном как раз на быстрый общий прогресс и по идее должны становиться подспорьем для лучшего завершения сезона РПЛ. Но нет: можно попрощаться с шестью миллионами евро, как «Спартак» в начале 2023-го, и сдать более чем в полтора раза. Можно грезить золотом после успешной осени, отдать 13 за Угальде и остаться ровно в той же точке годом позже. А можно вследствие полумиллионных трат значительно прибавить, как те же москвичи в 2020-м.
Это не значит, что покупки никогда не оправдывают вложений — просто вероятность мгновенного успеха крайне мала, о каких бы суммах ни шла речь. Напоминает скорее слепые выстрелы. Энрике ведь тоже «Зениту» седьмое подряд чемпионство не принес. Да и для нового титула пока сделал недостаточно.
Еще одно наблюдение, связанное с разбором зимних чемпионов, встревожит болельщиков ЦСКА. Лишь однажды победитель на финише Премьер-лиги выглядел лучше, чем до перерыва. Только «Спартак» в ковидный сезон существенно спрогрессировал и поднялся на три строчки относительно положения до паузы. Там, конечно, и обстоятельства были особенные, но в них оказались все. Дело, вероятно, в том, что красно-белые стартовый отрезок провели так, что хуже представить сложно. Поэтому оставался один путь — наверх.
В остальных случаях обладатель зимнего трофея либо сдавал, либо держал прежний уровень. Армейцы осенью продемонстрировали результат, с которым не зазорно засматриваться в сторону пьедестала — два очка в среднем за матч выглядят предельно достойно. Под Челестини оформили мощную кампанию, подписав Лусиано, Баринова и Воронова, причем, судя по слухам, трансферная деятельность на этих сделках не остановится, а защитник Рейс уже проходит медосмотр.
И что в итоге? История против успеха ЦСКА. Зимний кубок РПЛ не должен вводить в заблуждение — не только сейчас, а вообще никогда. Об этом говорят факты прошлых лет. Золотых иллюзий строить не стоит. Но качественная работа Фабио именно весной способна обернуться чем-то приятным. Просто прямой связи с февральскими свершениями (и на поле, и за его пределами) не будет при любом сценарии.