Что для ЦСКА значит победа в Зимнем кубке РПЛ? История турнира предрекает крах команды весной

Трансферы в принципе не то чтобы гарантируют быстрое развитие команды, хотя январские усиления рассчитаны в основном как раз на быстрый общий прогресс и по идее должны становиться подспорьем для лучшего завершения сезона РПЛ. Но нет: можно попрощаться с шестью миллионами евро, как «Спартак» в начале 2023-го, и сдать более чем в полтора раза. Можно грезить золотом после успешной осени, отдать 13 за Угальде и остаться ровно в той же точке годом позже. А можно вследствие полумиллионных трат значительно прибавить, как те же москвичи в 2020-м.