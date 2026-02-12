Как Карседо перестраивает «Спартак»: Угальде и Гарсия — пара форвардов? Где видят Сауся? Что изменилось после Станковича?

«Спартак» при Хуане Карлосе Карседо провел четыре товарищеские встречи — одержал две победы и дважды сыграл вничью. Изменений уже достаточно. Какие выводы можно сделать?
Во-первых, команда находится под внушительными нагрузками — новый тренер игроков вообще не жалеет. После одной из товарищеских игр испанец вместо восстановительной тренировки дал силовую. И это характеризует подход Хуана Карлоса к физической форме, которая для его футбола критически важна.
А футбол максимально энергозатратный, поскольку предполагает гигантский объем прессинг-работы. По задумке Карседо, игроки должны разбивать построение атак соперника, забирать мяч и быстро доставлять его в штрафную.
Причем со стартовой расстановкой Хуан Карлос, такое ощущение, пока не определился. При владении мячом возможны варианты: классические 4−3−3 или же 4−4−2 с Угальде и Гарсией на острие. Главное здесь не это. Важнейшая структурная особенность команды Карседо — во всяком случае, на сборах — это 4−2−4 без мяча, если команда коротко разыгрывает от своих ворот.
Именно эта модель позволила «Спартаку» вжать «Астану» так, что за 19 минут казахстанцы ни разу не перешли на половину поля соперника. Важнейшей фигурой может стать Мартинс — благодаря качественному умению прессинговать.
Второй момент, которому новый штаб уделяет много времени на сборах, — стандарты. «Спартак» практически ежедневно занимается розыгрышем угловых, штрафных и длинных аутов.
Аналогичная ситуация — с игрой в обороне. Хуан Карлос пытается разобраться с недочетами, накопившимися еще со времен Деяна Станковича.
Другая важная деталь — работа с фланговыми защитниками. При Станковиче они занимали максимально широкие позиции, но сейчас их функционал изменился. Теперь оба фланга смещаются при атаке в полуфланги, откуда и поддерживают наступательные действия. Есть ощущение, что это делается не только для изменения атакующего плана, но и для лучшего контроля пространства при потере мяча.
Новичка Владислава Сауся используют справа. Причем его позиция пока часто меняется: в некоторых матчах он защитник, в некоторых — полузащитник.
В целом пока полное ощущение, что града голов и фестивального футбола у чужих ворот ждать не стоит. Судя по сборам, весной мы увидим прагматичный «Спартак», сосредоточенный на эффективности и агрессии и способный контролировать игру не только через владение, но и, например, с помощью активного прессинга, а также контроля свободных зон.
Скажу точно, что при Станковиче такого стремления к структуре у «Спартака» не было.