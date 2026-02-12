Как Карседо перестраивает «Спартак»: Угальде и Гарсия — пара форвардов? Где видят Сауся? Что изменилось после Станковича?

Другая важная деталь — работа с фланговыми защитниками. При Станковиче они занимали максимально широкие позиции, но сейчас их функционал изменился. Теперь оба фланга смещаются при атаке в полуфланги, откуда и поддерживают наступательные действия. Есть ощущение, что это делается не только для изменения атакующего плана, но и для лучшего контроля пространства при потере мяча.