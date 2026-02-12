Орлов назвал самого перспективного вратаря «Зенита»

Адамов перед зимней паузой в чемпионате начал выручать. Но он все-таки теряется при игре на выходах. А вот Москвичев мне видится сейчас самым перспективным во вратарской бригаде питерцев. Любопытно, что именно Богдан начинал на зимнем турнире РПЛ игры с «Динамо» и ЦСКА и в целом довольно неплохо себя проявил. У парня великолепные данные. Хладнокровен, с характером. Считаю, именно на него и нужно делать ставку.