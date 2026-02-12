Орлов — о Дуране в «Зените»: «Вряд ли покажет свой класс в первых турах»

— Теперь о новичках. На мой взгляд, «Зенит» поздновато подписал Джона Джона и особенно Джона Дурана. Нападающий проведет с командой только третий сбор. Как быстро он впишется в схему Семака? Как быстро сыграется с партнерами, да и вообще узнает, как кого зовут? Вопросы… Не думаю, что Дуран покажет свой истинный класс в первых весенних турах. Потребуется определенное время, а его не так уж и много. Ведь перед «Зенитом» стоит только одна задача: чемпионство! Никаких отговорок быть не может.