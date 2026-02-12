Орлов — о Дуране в «Зените»: «Вряд ли покажет свой класс в первых турах»

— Теперь о новичках. На мой взгляд, «Зенит» поздновато подписал Джона Джона и особенно Джона Дурана. Нападающий проведет с командой только третий сбор. Как быстро он впишется в схему Семака? Как быстро сыграется с партнерами, да и вообще узнает, как кого зовут? Вопросы… Не думаю, что Дуран покажет свой истинный класс в первых весенних турах. Потребуется определенное время, а его не так уж и много. Ведь перед «Зенитом» стоит только одна задача: чемпионство! Никаких отговорок быть не может.
Джона Джона тоже, считаю, могли приобрести раньше. Хотя бразилец успел произвести впечатление. Бросается в глаза, что он даже под прессингом, под давлением отдает точные передачи, пытается обострять. Однозначно игрок стартового состава.
Теперь Семаку предстоит решить, как будет выглядеть его средняя линия. Ему нужно на поле как-то всех совместить. Есть же еще Вендел, который, несмотря на опоздание, похоже, набрал кондиции и провел хороший матч с ЦСКА. Есть Педро. Есть Глушенков, который на зимнем турнире не слишком ярко себя проявил, находился в тени. На какой позиции он будет действовать весной?