РФС получил от УЕФА более €9 млн выплат солидарности за сезон-2024/25

Российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах с 2022 года.

Источник: РФС

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перечислил Российскому футбольному союзу (РФС) €9,474 млн выплат солидарности за сезон-2024/25. Об этом говорится в финансовом отчете УЕФА, который был утвержден на конгрессе организации в Брюсселе в четверг.

УЕФА перечислил €2,5 млн как единоразовую выплату за программу «Хет-трик» по новому регламенту в период с 2024 по 2028 год, еще €2,75 млн — за успехи в этой программе за прошлый год. А также €4,224 млн за неучастие российских клубов в трех европейских клубных турнирах УЕФА.

Программа «Хет-трик» была создана для оказания финансовой поддержки ассоциациям — членам УЕФА для помощи в развитии футбола на всех уровнях. В 2023 году УЕФА принял новый регламент выплат на срок 2024−2028 гг.

В феврале 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах из-за ситуации на Украине.