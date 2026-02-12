РФС получил от УЕФА более €9 млн выплат солидарности за сезон-2024/25

УЕФА перечислил €2,5 млн как единоразовую выплату за программу «Хет-трик» по новому регламенту в период с 2024 по 2028 год, еще €2,75 млн — за успехи в этой программе за прошлый год. А также €4,224 млн за неучастие российских клубов в трех европейских клубных турнирах УЕФА.