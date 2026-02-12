Вашингтон
Тюкавин показал, как играл в падел с Овечкиным

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин встретился с хоккеистом «Вашингтона» Александром Овечкиным в ОАЭ.

Источник: https://t.me/fcdynamo

Футболист опубликовал пост с форвардом в своем Telegram-канале. Тюкавин и Овечкин поиграли в падел.

«Падел с легендой. Рад встрече, Ови», — написал Тюкавин в своем Telegram-канале.

40-летний Овечкин находится в Дубае на отдыхе во время олимпийской паузы в НХЛ. «Вашингтон» проведет следующий матч 26 февраля против «Филадельфии».

Тюкавин в ОАЭ готовится ко второй части сезона РПЛ на тренировочных сборах с «Динамо». 1 марта бело-голубые возобновят сезон чемпионата России матчем с «Крыльями Советов».

Биография Константина Тюкавина: карьера и личная жизнь футболиста
В списке молодых талантов футбольной России в последние годы появилось немало имен. Многие из них довольствуются статусом перспективных до 25 лет. Константин Тюкавин — исключение из этого правила. Спортсмен уже успел стать главной силой «Динамо» и стать лучшим игроком страны официально. Его биографию расскажем в нашем материале.
