Тюкавин показал, как играл в падел с Овечкиным

Футболист опубликовал пост с форвардом в своем Telegram-канале. Тюкавин и Овечкин поиграли в падел.
«Падел с легендой. Рад встрече, Ови», — написал Тюкавин в своем Telegram-канале.
40-летний Овечкин находится в Дубае на отдыхе во время олимпийской паузы в НХЛ. «Вашингтон» проведет следующий матч 26 февраля против «Филадельфии».
Тюкавин в ОАЭ готовится ко второй части сезона РПЛ на тренировочных сборах с «Динамо». 1 марта бело-голубые возобновят сезон чемпионата России матчем с «Крыльями Советов».
