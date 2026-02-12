УЕФА не обсуждал отстранение российских команд на конгрессе.

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на пресс-конференции по итогам конгресса сообщил, что позиция организации по вопросу отстранения российских сборных и клубов от соревнований не изменилась.
Конгресс УЕФА прошел 12 февраля в Брюсселе.
«Позиция УЕФА ясна, она не поменялась, но мы следим за ситуацией. Посмотрим, что будет в будущем. Я не могу комментировать, что говорит ФИФА и правительства государств», — сказал Чеферин на пресс-конференции.
Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол.