Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
УЕФА не обсуждал отстранение российских команд на конгрессе

УЕФА не обсуждал отстранение российских команд на конгрессе.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин на пресс-конференции по итогам конгресса сообщил, что позиция организации по вопросу отстранения российских сборных и клубов от соревнований не изменилась.

Конгресс УЕФА прошел 12 февраля в Брюсселе.

«Позиция УЕФА ясна, она не поменялась, но мы следим за ситуацией. Посмотрим, что будет в будущем. Я не могу комментировать, что говорит ФИФА и правительства государств», — сказал Чеферин на пресс-конференции.

Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях на неопределенный срок из-за событий на Украине. Запрет распространяется также на футзал и пляжный футбол.