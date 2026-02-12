Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.05
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2

ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником «Спортинга» Рейсом

ЦСКА объявил о трансфере защитника лиссабонского «Спортинга» Матеуса Рейса.

Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение с 30-летним бразильцем действует до конца июня 2029 года с опцией продления еще на один год. Защитник будет играть за красно-синих под 2-м номером.

Рейс выступал за «Спортинг» с февраля 2021 года, вместе с клубом он трижды становился чемпионом Португалии, а также по одному разу выиграл Кубок Португалии, Суперкубок страны и Кубок лиги.

В сезоне-2025/26 футболист принял участие в 20 матчах «Спортинга» во всех турнирах, сделал 2 результативные передачи, а также получил 1 желтую и 1 красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.

Рейс стал вторым трансфером ЦСКА за день. Ранее 12 февраля армейцы объявили о покупке полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова.