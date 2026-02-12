ЦСКА объявил о подписании контракта с защитником «Спортинга» Рейсом

Соглашение с 30-летним бразильцем действует до конца июня 2029 года с опцией продления еще на один год. Защитник будет играть за красно-синих под 2-м номером.
Рейс выступал за «Спортинг» с февраля 2021 года, вместе с клубом он трижды становился чемпионом Португалии, а также по одному разу выиграл Кубок Португалии, Суперкубок страны и Кубок лиги.
В сезоне-2025/26 футболист принял участие в 20 матчах «Спортинга» во всех турнирах, сделал 2 результативные передачи, а также получил 1 желтую и 1 красную карточку. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4 миллиона евро.
Рейс стал вторым трансфером ЦСКА за день. Ранее 12 февраля армейцы объявили о покупке полузащитника «Краснодара» Данилы Козлова.