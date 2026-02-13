«Гол ЦСКА пересмотрел раз 30! Это подарок папе». Воробьев — о Европе, Батракове и чемпионской гонке

За 1,5 года Дмитрий Воробьев прошел путь от нападающего скромного «Оренбурга» до одного из главных форвардов РПЛ и ключевого футболиста «Локомотива».
Корреспондент «СЭ» встретился с Воробьевым на сборе в Абу-Даби и поговорил о результативности, трансфере в Европу и том самом голе ЦСКА.
Спокойно отреагировали на уход Баринова
— Перед началом сборов тебе дали камеру для съемки видео клубных соцсетей. Как тебе такой опыт?
— Могу легко нести чушь на камеру, подключать к этому других. Знаешь, это харизма. (Смеется.) Хорошо, если людям интересно было смотреть. Получилось неплохо, но еще есть над чем поработать.
— Об уходе Дмитрия Баринова ты сказал: «Приехали не без потерь».
— Мы спокойно отреагировали на уход Димы. Это же футбол, жизнь — здесь не бывает ничего постоянного. [С Бариновым] остались в прекрасных отношениях. Опять же, таков наш вид спорта, в котором капитан может уйти. Ничего страшного в этом нет — он двигается дальше, мы идем по своему пути. Дима был ключевым игроком для команды, но незаменимых нет. Как будем выглядеть на поле, узнаем уже в официальных матчах — пока об этом рассуждать трудно.
— Как отреагировал на выбор Антона Митрюшкина капитаном команды?
— У нас было 25 претендентов — каждый мог стать капитаном. Победил Антон, мы его поддержали. Всегда прислушиваемся к его подсказу на поле — он видит ситуацию все-таки!
— Давай поговорим о твоем голе ЦСКА…
— Это фантастика!
— Сколько раз его пересматривал?
— Раз 30, если не больше. Очень приятно забивать такие сумасшедшие мячи. Всем говорю, что бил, а не подавал. (Смеется.) Видел ситуацию в штрафной, можно было навесить — но тогда бы Тороп забрал мяч. Вот и решил ударить… Красота!
— Как семья отреагировала?
— У папы был день рождения как раз в день матча — и он находился на трибуне. Увидел вживую! Он был в таком шоке… Классный подарок получился!
— Перед командой не проставлялся?
— Нет. Спокойно готовились к следующей игре. Понятно, что такие голы случаются нечасто. Мог попасть, мог не попасть. Иногда с центра поля попадаешь — это же футбол. Мы обожаем игру за такие моменты, за непредсказуемость. Главное — любить футбол. И если действительно так относишься к игре, она тебе все компенсирует.
Полюбил «Локомотив» и хочу играть здесь как можно дольше
— Каждую новость об интересе к тебе со стороны других клубов болельщики воспринимают тревожно…
— Слухи были, есть и будут. Это всего лишь разговоры — даже не обращаю на них внимания. Сейчас самое главное — пройти сборы без травм, набрать физические кондиции, войти во вторую часть сезона. У меня есть представитель, который ведет мои дела. Эту часть я ему полностью отдал, а сам сфокусировался только на футболе. Не хочу, чтобы со мной кто-то связывался и отвлекал от работы.
Естественно, я хочу остаться в «Локомотиве», играть дальше, доказывать. Я полюбил коллектив, мне здесь все нравится. И моей семье комфортно. Хочется оставаться в «Локомотиве» как можно дольше.
— Но ты же наверняка слышал об интересе со стороны «Зенита» и «Краснодара»?
— Читал в интернете — напрямую ко мне никто не обращался. Когда натыкаюсь на инсайды, меня интересует только одно: откуда и зачем это появляется? Если бы мне кто-то позвонил, я бы как-то мог это оценить. Но тут… Я игрок «Локомотива» — все, больше ничего не знаю. А в «Локомотиве» уже сказали, что намерены сохранить текущий состав.
— Говорят, ты даже отказывался от европейских команд.
— Был такой слух, да. Мне позвонил давний знакомый по поводу интереса «Удинезе». Ответил ему, чтобы он все решал с клубом: «Я в отпуске, меня не тревожьте».
— Но ведь «Удинезе» приходит не каждый день.
— Да они опровергли практически сразу. Читал слова их представителей, что они мной не интересуются. К тому же мне-то звонили не из клуба, а, скажем так, из окружения «Удинезе». Прощупывали почву. Никакой конкретики не было, так что я ничего и не мог рассматривать. Вестись на каждый слух — не моя тема.
Если Батраков еще парочку забьет, то отдадим за четыре мешка картошки
— Это твой второй сезон в «Локомотиве». Можно ли сказать, что по сравнению с прошлым годом команда ментально стала сильнее?
— Видно, что мы выросли. Но были матчи, где сами упустили очки: с «Ростовом», «Акроном», «Крыльями»… Сейчас могли бы находиться выше третьего места!
— Есть объяснение, чего не хватило?
— Концентрации — и в атаке, и в обороне. В некоторых играх это проявлялось — не забивали свои моменты и получали за это, упускали победы. Футбол никогда не прощает ошибок.
— Как внутри команды оценивают влияние Алексея Батракова на игру?
— Леха — ключевой игрок. Особенно в атаке. Он и себе создает моменты, и всей команде. Ну и с реализацией порядок.
— Осенью ты сказал, что его трансферная стоимость — два мешка картошки.
— Еще парочку забьет — отдадим за четыре мешка!
С Комличенко у нас здоровая конкуренция
— Сезон возобновится через две недели. Как проходят сборы?
— Тяжело, разумеется. В целом период сложный. Закладываем фундамент на оставшуюся часть чемпионата. В выходные даже летал домой, привез сюда семью. Без родных долгое время тяжело, хочется разнообразия — с детьми прогуляться, поиграть.
— У тебя уже 10 голов и 1 результативная передача — почему именно в этом сезоне такая результативность?
— За счет правильной работы. Тренировки, подготовка, ментальная установка на игру — все это дает плоды. У нас не индивидуальный вид спорта, а командный. Понятно, что я по позиции зависим от передач партнеров. Если у ребят все получается, то и у меня все хорошо.
— У вас хорошая связка с Батраковым. Как удалось найти такое взаимопонимание на поле, общий язык?
— После 18 лет уже неважно, какая цифра стоит в графе «Возраст». Если ты понимаешь футбол, партнеров, то действовать проще. На поле мы говорим на языке футбола и понимаем его очень хорошо.
— А как оценишь конкуренцию с Николаем Комличенко?
— Она максимально здоровая. Любому игроку хочется проводить больше времени на поле. Когда у меня была травма, Коля играл — и смотрелся очень хорошо, забивал, отдавал. Потом уже я восстановился, тоже рвался в состав.
Бывает, что мы и вместе на поле, дополняем друг друга. С Колей знакомы еще по академии «Краснодара», поэтому легко нашли общий язык. Никаких недопониманий даже близко нет, хотя знаю про такие истории.
— Прямо сейчас «Локомотив» в тройке. А есть цель стать первыми?
— Конечно! Для чего мы тогда играем в футбол? Всем хочется поднять трофей над головой. У нас есть игроки, которые подходят к 30 годам на пике формы… Так вот он — шанс, когда реально можно чего-то достичь! Мы все профессионалы, хотим быть чемпионами.
— Против кого в РПЛ сложнее всего играть?
— Со «Спартаком» всегда сложно. У них самых сильный состав в лиге. Командная игра — это другое, к ней есть вопросы у специалистов, экспертов. Но индивидуально они на высоком уровне.
— А «Краснодар»?
— С ними тоже непросто, но лично для меня самый тяжелый соперник — «Спартак». Я прошел через академию «Краснодара», однако мы расстались, так бывает. Поэтому теперь [в матчах с ними] всегда хочется показать, как я вырос и изменился.
Артем Бухаев