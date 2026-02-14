«Локомотив» разгромил самаркандское «Динамо» в товарищеском матче

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» одержал крупную победу над самаркандским «Динамо» в товарищеском матче.
Встреча в Абу-Даби завершилась со счетом 4:0 в пользу «Локомотива». Дублем отметился Сергей Пиняев (10-я и 14-я минуты), мячи также забили Николай Комличенко (19) и Артем Тимофеев (30).
Позднее в субботу «Локомотив» сыграет с армянским «Пюником» в Дубае.
«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на третьей позиции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 37 очков в 18 турах.