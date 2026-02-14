Ричмонд
Слуцкий открыл правду о якобы депрессии футболиста «Спартака»: «Мы позавчера ужинали с ним»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий прокомментировал информацию о якобы депрессии защитника московского «Спартака» Ильи Самошникова.

Источник: Sport24

В конце января СМИ сообщили, что Самошников покинул зимние сборы «Спартака», так как переживает депрессию из-за трагедии в личной жизни.

— У Ильи Самошникова что-то случилось, и он из-за депрессии уехал со сборов «Спартака»…

— Ну, это неправда. Я могу рассказать ситуацию. Думаю, Самошников не обидится. Мы только позавчера с ним ужинали.

Самошников перешел в «Спартак» с большой помпой, провел блестящий прошлый сезон в «Локомотиве». И все остальное. Первое, когда он перешел в «Спартак» и провел несколько игр, то получил травму. Потом у него действительно был достаточно тяжелый развод, на фоне которого появились определенные неврологические проблемы. Это проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом и нервной системой. Это физиологическая проблема, а не душевная. Он стал эту проблему решать медикаментозными способами. Сезон закончился — сейчас он поехал на сбор, будучи уверенным, что сможет отработать в общей группе. Он отработал несколько дней. Действительно есть травма — он сейчас проходит курс медицинских процедур. Это никак не связано с депрессией. Это неврологическая проблема, связанная с плохой нервной проходимостью мышц, — рассказал Слуцкий в интервью ютуб-каналу «За Деньги».

В нынешнем сезоне 28-летний Илья Самошников провел за «Спартак» 5 матчей.