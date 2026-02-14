Слуцкий открыл правду о якобы депрессии футболиста «Спартака»: «Мы позавчера ужинали с ним»

Самошников перешел в «Спартак» с большой помпой, провел блестящий прошлый сезон в «Локомотиве». И все остальное. Первое, когда он перешел в «Спартак» и провел несколько игр, то получил травму. Потом у него действительно был достаточно тяжелый развод, на фоне которого появились определенные неврологические проблемы. Это проблемы, связанные с опорно-двигательным аппаратом и нервной системой. Это физиологическая проблема, а не душевная. Он стал эту проблему решать медикаментозными способами. Сезон закончился — сейчас он поехал на сбор, будучи уверенным, что сможет отработать в общей группе. Он отработал несколько дней. Действительно есть травма — он сейчас проходит курс медицинских процедур. Это никак не связано с депрессией. Это неврологическая проблема, связанная с плохой нервной проходимостью мышц, — рассказал Слуцкий в интервью ютуб-каналу «За Деньги».