Футбол. Италия
14:30
Удинезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.00
П2
3.12
Футбол. Испания
16:00
Овьедо
:
Атлетик
Все коэффициенты
П1
3.75
X
3.16
П2
2.22
Футбол. Италия
17:00
Кремонезе
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
3.25
X
2.99
П2
2.57
Футбол. Италия
17:00
Парма
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.42
X
3.00
П2
3.60
Футбол. Франция
17:00
Гавр
:
Тулуза
Все коэффициенты
П1
3.16
X
3.21
П2
2.46
Футбол. Германия
17:30
Аугсбург
:
Хайденхайм
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.83
П2
4.20
Футбол. Испания
18:15
Райо Вальекано
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
4.42
X
3.73
П2
1.85
Футбол. Франция
19:15
Лорьян
:
Анже
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.31
П2
4.50
Футбол. Франция
19:15
Метц
:
Осер
П1
X
П2
Футбол. Германия
19:30
РБ Лейпциг
:
Вольфсбург
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.11
П2
6.22
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.05
X
3.18
П2
2.55
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.80
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.85
П2
3.25
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.69
X
4.08
П2
5.04
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2

Семак рассказал, как проходит адаптация в «Зените» новичка команды Джона Дурана

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, как проходит адаптация новичка команды нападающего Джона Дурана.

Источник: ФК "Зенит"

— Есть ли уже какое-то сформированное мнение по поводу новичка Джона Дурана? Удалось ли с ним пообщаться, узнать его получше?

— Он только начинает тренироваться в общей группе, провел полторы тренировки с командой. Поэтому говорить что-то преждевременно. То, что мы видим — что игрок очень талантливый, очень перспективный. Надеемся, что он принесет нам пользу и наберет те кондиции и ту формы, которые будут необходимы для того, чтобы играть.

— Правильно ли мы понимаем, что в игровых упражнениях пока его не видели? И это как раз одна из задач третьего сбора — интегрировать его в игровые схемы?

— Практически полторы тренировки он провел вместе с командой, игровые упражнения он уже делал. Но нам нужно, конечно, поближе его узнать и в игре уже в полных составах посмотреть. Пока мы смогли только исходя из тех упражнений, которые мы проводили: в малых группах, небольшие футболы. На большом пространстве он еще не принимал участие в упражнениях. , — приводит слова тренера пресс-служба клуба.