Семак рассказал, как проходит адаптация в «Зените» новичка команды Джона Дурана

— Есть ли уже какое-то сформированное мнение по поводу новичка Джона Дурана? Удалось ли с ним пообщаться, узнать его получше?
— Он только начинает тренироваться в общей группе, провел полторы тренировки с командой. Поэтому говорить что-то преждевременно. То, что мы видим — что игрок очень талантливый, очень перспективный. Надеемся, что он принесет нам пользу и наберет те кондиции и ту формы, которые будут необходимы для того, чтобы играть.
— Правильно ли мы понимаем, что в игровых упражнениях пока его не видели? И это как раз одна из задач третьего сбора — интегрировать его в игровые схемы?
— Практически полторы тренировки он провел вместе с командой, игровые упражнения он уже делал. Но нам нужно, конечно, поближе его узнать и в игре уже в полных составах посмотреть. Пока мы смогли только исходя из тех упражнений, которые мы проводили: в малых группах, небольшие футболы. На большом пространстве он еще не принимал участие в упражнениях. , — приводит слова тренера пресс-служба клуба.