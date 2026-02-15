Футболисты «Рубина» обыграли узбекистанский «Пахтакор» в товарищеском матче.

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Казанский «Рубин» обыграл узбекистанский футбольный «Пахтакор» в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.
Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казанцев. Мячи забили Жак Сиве (9-я минута) и Даниил Моторин (85).
«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. В первом туре после перерыва команда Франка Артиги 28 февраля сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».
В другом матче красноярский «Енисей» и махачкалинское «Динамо» сыграли со счетом 0:0. «Сочи» обыграл столичную «Родину» в первом из двух запланированных на воскресенье товарищеских матчей со счетом 3:2.