Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
РБ Лейпциг
0
:
Вольфсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.20
П2
6.11
Футбол. Франция
1-й тайм
Лорьян
1
:
Анже
0
Все коэффициенты
П1
1.36
X
4.30
П2
11.00
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Осер
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Райо Вальекано
2
:
Атлетико
0
Все коэффициенты
П1
1.09
X
10.00
П2
30.00
Футбол. Италия
20:00
Торино
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.14
П2
2.48
Футбол. Испания
20:30
Леванте
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.75
X
3.35
П2
2.70
Футбол. Италия
22:45
Наполи
:
Рома
Все коэффициенты
П1
2.71
X
2.90
П2
3.40
Футбол. Франция
22:45
Лион
:
Ницца
Все коэффициенты
П1
1.78
X
4.08
П2
5.04
Футбол. Испания
23:00
Мальорка
:
Бетис
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Германия
завершен
Аугсбург
1
:
Хайденхайм
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кремонезе
0
:
Дженоа
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Парма
2
:
Верона
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Тулуза
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Овьедо
1
:
Атлетик
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Удинезе
1
:
Сассуоло
2
П1
X
П2

Футболисты «Рубина» обыграли узбекистанский «Пахтакор» в товарищеском матче

Футболисты «Рубина» обыграли узбекистанский «Пахтакор» в товарищеском матче.

Источник: Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Казанский «Рубин» обыграл узбекистанский футбольный «Пахтакор» в рамках учебно-тренировочных сборов в Турции.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу казанцев. Мячи забили Жак Сиве (9-я минута) и Даниил Моторин (85).

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 23 очка. В первом туре после перерыва команда Франка Артиги 28 февраля сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо».

В другом матче красноярский «Енисей» и махачкалинское «Динамо» сыграли со счетом 0:0. «Сочи» обыграл столичную «Родину» в первом из двух запланированных на воскресенье товарищеских матчей со счетом 3:2.