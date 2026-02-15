Картину экс-футболиста «Зенита» Смольникова продали за 99 тысяч рублей

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Картина бывшего защитника сборной России по футболу Игоря Смольникова была продана на торгах современного искусства, сообщается на сайте Московского аукционного дома.
Работа под названием «Синий квадрат», созданная в 2019 году, ушла с молотка за 99 тыс 200 рублей с учетом комиссии аукциона в размере 24%. Торги проходили в рамках аукциона «Современное искусство. Нонконформизм, актуальное искусство». Стартовая цена лота составляла 1 тысячу рублей. В 2025 году картина была размещена на выставке, посвященной 100-летию петербургского «Зенита».
Смольникову 37 лет. Воспитанник московского «Локомотива» в период игровой карьеры также представлял столичное «Торпедо», екатеринбургский «Урал», «Ростов», «Краснодар», «Зенит» и тульский «Арсенал». В составе «Зенита» Смольников трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны. С июня 2024 года по июнь 2025 года Смольников занимал пост вице-президента «Урала».
За сборную России Смольников отыграл 30 матчей, в которых отдал две голевые передачи. На его счету три игры на чемпионате Европы 2016 года и одна встреча на домашнем чемпионате мира 2018 года. В августе 2023 года Смольников объявил о завершении спортивной карьеры.