«Пари НН» отдал в аренду грузинского футболиста Бедошвили

Грузинский полузащитник Вахо Бедошвили покинул «Пари НН».
Нижегородский клуб объявил о переходе футболиста в грузинскую «Иберию» на правах аренды, которая рассчитана на 2026 год.
22-летнего Бедошвили присоединился к «Пари НН» в августе прошлого года и за это время сыграл в двух матчах.