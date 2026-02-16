Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.97
П2
3.60
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.18
X
6.04
П2
1.39
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

«Пари НН» отдал в аренду грузинского футболиста Бедошвили

Грузинский полузащитник Вахо Бедошвили покинул «Пари НН».

Источник: Sport24

Нижегородский клуб объявил о переходе футболиста в грузинскую «Иберию» на правах аренды, которая рассчитана на 2026 год.

22-летнего Бедошвили присоединился к «Пари НН» в августе прошлого года и за это время сыграл в двух матчах.