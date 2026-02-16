Капитан «Балтики» надеется сохранить успехи: «Когда дважды обыгрываешь “Спартак”, шумиха поднимается»

«Теперь к нам будет серьезнее готовиться и тщательнее разбирать. Но и мы не собираемся останавливаться на достигнутом: все, осенью добились результата, и этого хватит. Нет, мы тоже растем: сохраняем то, что есть, и добавляем что-то новое, улучшаемся как команда. Нам самим интересна вся эта движуха! Когда два раза за сезон обыгрываешь “Спартак”, естественно, шумиха поднимается. Естественно, все это внимание к “Балтике” очень приятно. Нужно держать планку. А лучше — еще выше задрать», — заявил Филин в интервью «Чемпионату».