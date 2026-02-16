Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.40
X
2.97
П2
3.60
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.18
X
6.04
П2
1.39
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Капитан «Балтики» надеется сохранить успехи: «Когда дважды обыгрываешь “Спартак”, шумиха поднимается»

Защитник и капитан «Балтики» Александр Филин поделился ожиданиями от выступлений калининградцев в весенней части сезона.

Источник: Sport24

После 18 туров «Балтика» занимает 5-е место в таблице чемпионата России, имея 35 баллов в активе.

«Теперь к нам будет серьезнее готовиться и тщательнее разбирать. Но и мы не собираемся останавливаться на достигнутом: все, осенью добились результата, и этого хватит. Нет, мы тоже растем: сохраняем то, что есть, и добавляем что-то новое, улучшаемся как команда. Нам самим интересна вся эта движуха! Когда два раза за сезон обыгрываешь “Спартак”, естественно, шумиха поднимается. Естественно, все это внимание к “Балтике” очень приятно. Нужно держать планку. А лучше — еще выше задрать», — заявил Филин в интервью «Чемпионату».

«Балтика» возобновит сезон РПЛ гостевым матчем против петербургского «Зенита» 27 февраля.