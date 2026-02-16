«Рубин» продлил контракт с Нижегородовым до 2029 года

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов подписал новый контракт с клубом.
Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.
В этом сезоне 23-летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Защитник выступает за «Рубин» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.
«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ — 23 очка в 18 турах. Во время перерыва команду возглавил испанец Франк Артига, сменивший в казанском клубе Рашида Рахимова.