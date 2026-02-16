Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.96
П2
3.61
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.90
X
6.26
П2
1.37
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

«Рубин» продлил контракт с Нижегородовым до 2029 года

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов подписал новый контракт с клубом.

Источник: ФК "Балтика"

Защитник «Рубина» Константин Нижегородов подписал новый контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано до лета 2029 года.

В этом сезоне 23-летний футболист провел 13 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Защитник выступает за «Рубин» с 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 600 тысяч евро.

«Рубин» ушел на зимнюю паузу на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ — 23 очка в 18 турах. Во время перерыва команду возглавил испанец Франк Артига, сменивший в казанском клубе Рашида Рахимова.