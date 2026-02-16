Глушаков рассказал, как учится кататься на лыжах: «Легков сказал: “Буду тренировать тебя, деревяшка”»

«Лыжи — это хорошо, но футбол лучше. Он легче. Но на лыжах тоже есть свой кайф. Раньше ни разу не катался. Получил удовольствие и хочу дальше продолжать. В этом есть свой драйв. Легков сказал: “Буду тренировать тебя, деревяшка”. Когда он меня увидел в первый день, то с ума сошел. Говорит: “Кого я вообще пригласил, как ты поедешь?” А на третий день уже был приятно удивлен, сказал, что в учении я хорош», — сказал Глушаков «СЭ».