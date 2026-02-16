Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
22:45
Кальяри
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
2.38
X
2.96
П2
3.61
Футбол. Испания
23:00
Жирона
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
7.90
X
6.26
П2
1.37
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Глушаков рассказал, как учится кататься на лыжах: «Легков сказал: “Буду тренировать тебя, деревяшка”»

Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков в комментарии для «СЭ» рассказал о том, как учится кататься на лыжах.

Источник: РИА "Новости"

«Лыжи — это хорошо, но футбол лучше. Он легче. Но на лыжах тоже есть свой кайф. Раньше ни разу не катался. Получил удовольствие и хочу дальше продолжать. В этом есть свой драйв. Легков сказал: “Буду тренировать тебя, деревяшка”. Когда он меня увидел в первый день, то с ума сошел. Говорит: “Кого я вообще пригласил, как ты поедешь?” А на третий день уже был приятно удивлен, сказал, что в учении я хорош», — сказал Глушаков «СЭ».

Глушаков известен по выступлениям за «Локомотив» и «Спартак». Вместе с красно-белыми полузащитник становился чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Последним клубом Глушакова на профессиональном уровне были «Химки», которые футболист покинул прошлой зимой. Летом 2025 года он объявил о завершении карьеры.