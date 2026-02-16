Самородов честно высказался об отношении к трансферу Кенжебека в «Ахмат»

«Не то, чтобы я взял Кенжебека под опеку, но помогаю быстрее адаптироваться в команде. Если что-то нужно, Галымжан всегда спрашивает, а я всегда отвечу. Рад, что в команде появился земляк. Он весёлый парнишка», — сказал Самородов в интервью «Чемпионату».
Трансфер Кенжебека
Галымжан Кенжебек пополнил состав «Ахмата» на правах свободного агента в январе текущего года, перейдя из семейского «Елимая». За национальную сборную Казахстана он провёл 10 матчей, в которых забил три гола.
Роль Самородова в команде
Максим Самородов выступает за грозненский клуб с 2024 года — тогда «Ахмат» приобрёл его у «Актобе» за 1 миллион евро. В текущем сезоне вингер провёл 22 матча во всех турнирах, отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами.
Тренерский штаб
Команду возглавляет бывший главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов, под руководством которого «Ахмат» продолжает перестраивать состав и усиливать конкуренцию в атакующей линии.
Впрочем, тренерскому штабу «Ахмата» пока непросто найти оптимальный баланс с участием казахстанских футболистов в составе.