Дивеев — о звонке гендиректора ЦСКА Бабаева перед переходом в «Зенит»: «Игорь, пойми, что нам нужен нападающий»

Был разговор о том, чего я хочу. Он спросил, чего я хочу. Я ему сказал: «Если это будет выгодно для ЦСКА и “Зенита”, я готов это сделать». С моей стороны был такой ответ«, — сказал Дивеев в интервью Андрею Аршавину и Владиславу Радимову на Youtube-канале “Зенита”.