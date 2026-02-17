Источник раскрыл детали контракта Рядно с «Балтикой»

Рядно 20 лет, он действующий игрок молодежной сборной России. За основную команду армейцев провел 13 матчей и забил один гол, став самым молодым защитником ЦСКА, отличившимся в чемпионатах России. В 2023 году Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, став самым молодым участником турнира.