Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.84
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.39
П2
3.27
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.07
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Источник раскрыл детали контракта Рядно с «Балтикой»

Контракт футболиста Рядно с «Балтикой» не предусматривает опции выкупа.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Контракт защитника Михаила Рядно с футбольным клубом «Балтика» не предусматривает опции обратного выкупа со стороны московского ЦСКА, сообщил РИА Новости источник, знакомый с условиями сделки.

В понедельник ЦСКА и «Балтика» объявили о полноценном переходе Рядно в команду из Калининграда. Контракт 20-летнего защитника с новым клубом рассчитан до 2029 года.

«Контракт Рядно не предусматривает опции обратного выкупа. При этом ЦСКА получит 25% от последующей продажи игрока», — сообщил собеседник агентства.

Рядно 20 лет, он действующий игрок молодежной сборной России. За основную команду армейцев провел 13 матчей и забил один гол, став самым молодым защитником ЦСКА, отличившимся в чемпионатах России. В 2023 году Рядно дебютировал за ЦСКА в игре за Суперкубок России, став самым молодым участником турнира.