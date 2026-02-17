Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.84
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.39
П2
3.27
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.07
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Вахания летом станет игроком «Краснодара»

«Ростов» и «Краснодар» договорились о переходе Вахании летом 2026 года.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Краснодар» объявил в Telegram-канале о заключении соглашения с «Ростовом» о трансфере российского защитника Ильи Вахании.

Футболист проведет остаток сезона в «Ростове». Его контракт с «Краснодаром» вступит в силу 16 июня.

«Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком “Ростова” и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом. Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое», — приводятся слова Вахании в Telegram-канале «Ростова».

Вахании 25 лет. Воспитанник петербургского «Зенита» выступает за «Ростов» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча. Также на его счету семь игр и один гол в составе сборной России.