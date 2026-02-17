Вахания летом станет игроком «Краснодара»

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. «Краснодар» объявил в Telegram-канале о заключении соглашения с «Ростовом» о трансфере российского защитника Ильи Вахании.
Футболист проведет остаток сезона в «Ростове». Его контракт с «Краснодаром» вступит в силу 16 июня.
«Летом в моей карьере наступит новый этап. Но на сегодняшний день я остаюсь игроком “Ростова” и сейчас все мои мысли связаны с нашим клубом. Я отдам все силы для того, чтобы весной как можно чаще радовать болельщиков и приносить максимум пользы команде, в которой я дорос до сборной России и которая дала мне очень многое», — приводятся слова Вахании в Telegram-канале «Ростова».
Вахании 25 лет. Воспитанник петербургского «Зенита» выступает за «Ростов» с лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил два мяча. Также на его счету семь игр и один гол в составе сборной России.