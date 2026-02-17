Артига — о скепсисе в свой адрес: «Разве не критиковали молодого Гвардиолу или Луиса Энрике в начале их пути?»

«К счастью, или к сожалению, я не сижу в телеграм-каналах (улыбается). Но какая-то информация, конечно, доходит. Смена тренера в середине сезона — всегда чувствительный момент. Часть болельщиков будет скучать по предыдущему наставнику, эксперты будут высказывать полярные мнения. И я это понимаю, это часть работы.



Для аудитории я — новый человек, и это может вызывать негативный ажиотаж. Но я концентрируюсь на работе. Взгляните на “Барселону”. Разве не критиковали молодого Гвардиолу или Луиса Энрике в начале их пути? Но потом, когда они выиграли все, скепсис развеялся. На любую критику можно ответить только результатами. Для меня важно сохранять баланс: не зацикливаться на критике, но и не фокусироваться на похвале и позитивных отзывах. Нужно оставаться трезвым, не отвлекаться на это и продолжать работать, делать свое дело», — приводит слова Артиги «Бизнес Online».