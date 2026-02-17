Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.84
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Артига — о скепсисе в свой адрес: «Разве не критиковали молодого Гвардиолу или Луиса Энрике в начале их пути?»

Главный тренер «Рубина» Франк Артига рассказал, как относится к критике.

Источник: РИА "Новости"

49-летний испанский специалист возглавил казанскую команду в середине января после отставки Рашида Рахимова.

«К счастью, или к сожалению, я не сижу в телеграм-каналах (улыбается). Но какая-то информация, конечно, доходит. Смена тренера в середине сезона — всегда чувствительный момент. Часть болельщиков будет скучать по предыдущему наставнику, эксперты будут высказывать полярные мнения. И я это понимаю, это часть работы.

Для аудитории я — новый человек, и это может вызывать негативный ажиотаж. Но я концентрируюсь на работе. Взгляните на “Барселону”. Разве не критиковали молодого Гвардиолу или Луиса Энрике в начале их пути? Но потом, когда они выиграли все, скепсис развеялся. На любую критику можно ответить только результатами. Для меня важно сохранять баланс: не зацикливаться на критике, но и не фокусироваться на похвале и позитивных отзывах. Нужно оставаться трезвым, не отвлекаться на это и продолжать работать, делать свое дело», — приводит слова Артиги «Бизнес Online».