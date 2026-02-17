Бакаев перешел из «Акрона» в московскую «Родину»

«Впервые увидел столь одаренного с точки зрения трудолюбия футболиста. Солтмурад дал нам очень много полезного за счет своей колоссальной самоотдачи на футбольном поле и помог “Акрону” на новом этапе развития. В определенный момент, когда клуб перестает приносить пользу игроку, а игрок — клубу, самое правильное решение — каждому двигаться своей дорогой. Мы поблагодарили друг друга за работу, Бакаев в этом отношении — настоящий мужчина», — сказал тренер «Акрона» Заур Тедеев.