Бакаев перешел из «Акрона» в московскую «Родину»

Солтмурад Бакаев перешел из «Акрона» в играющую в Первой лиге «Родину».

Источник: Sport24

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Футболист Солтмурад Бакаев перешел из «Акрона» в московскую команду Первой лиги «Родина», сообщается на сайте тольяттинского клуба Российской премьер-лиги.

Бакаев вошел в историю клуба как автор первого мяча тольяттинцев на уровне премьер-лиги. За полтора сезона футболист принял участие в 48 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.

«Впервые увидел столь одаренного с точки зрения трудолюбия футболиста. Солтмурад дал нам очень много полезного за счет своей колоссальной самоотдачи на футбольном поле и помог “Акрону” на новом этапе развития. В определенный момент, когда клуб перестает приносить пользу игроку, а игрок — клубу, самое правильное решение — каждому двигаться своей дорогой. Мы поблагодарили друг друга за работу, Бакаев в этом отношении — настоящий мужчина», — сказал тренер «Акрона» Заур Тедеев.

«Акрон» ушел на зимнюю паузу на девятой строчке в таблице Российской премьер-лиги, набрав 21 очко. «Родина» (36 очков) идет на третьей позиции в Первой лиге.