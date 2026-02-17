Сильянов не исключил возможности остаться в «Локомотиве» до конца карьеры

Следует напомнить, что 25-летний Сильянов, в 2019 году перешедший в систему «красно-зелёных» из резерва ЦСКА, с января 2022 года по июнь 2023 года выступал на правах аренды за «Ростов».
«Такой цели нет. Не гонюсь за тем, чтобы уехать. Для меня идеально было бы продолжить стабильно играть за “Локомотив” и показывать хорошую игру. Всё возможно. Но говорить, что всю жизнь хотел бы провести в “Локомотиве”, не буду», — цитирует Сильянова «Матч ТВ».
В сезоне-2025/2026 защитник сыграл в 17 матчах РПЛ, где забил один гол и отдал одну результативную передачу, а также в шести встречах FONBET Кубка России. Контракт Сильянова с «Локо» рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в семь миллионов евро.
Ранее, 30 октября 2025 года, журналист и инсайдер Иван Карпов в своём Telegram-канале сообщил, что интерес к кандидатуре Сильянова сохраняет «Зенит» из Санкт-Петербурга.