Агент Голяна рассказал о трансфере Козлова из «Краснодара» в ЦСКА

«Вариант с ЦСКА появился не так давно, да и в целом не было предпосылок к данному переходу. Мы провели ряд встреч, переговоров и поняли, что есть взаимный интерес, и совместно реализовали переход. Данила максимально положительно отреагировал на возможность этого перехода. На мой взгляд, этот трансфер точно будет для него конструктивным и приведет к положительным, добротным результатам», — цитирует Голяну «Матч ТВ».
12 февраля официальный сайт «красно-синих» сообщил о подписании контракта с 21-летним атакующим полузащитником Козловым, ранее выступавшим за «Краснодар». Трудовое соглашение с Козловым рассчитано до конца июня 2029 года с опцией вероятного продления ещё на один сезон. За ЦСКА полузащитник будет выступать под игровым номером 18.
Козлов, воспитанник системы «Зенита» из Санкт-Петербурга и двукратный чемпион России (2022/2023, 2024/2025), в текущем сезоне-2025/2026 успел провести десять матчей в РПЛ, где не отметился результативными действиями, и восемь встреч в FONBET Кубке России (пять забитых мячей и четыре результативные передачи). Transfermarkt оценивает стоимость Козлова в 3,5 миллионов евро.