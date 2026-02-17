Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.38
П2
3.25
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Орлов опасается за несыгранность состава «Зенита» за 10 дней до рестарта РПЛ

Российский спортивный журналист, комментатор Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит» высказал опасение касаемо несыгранности состава клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» за десять дней до рестарта чемпионата.

Источник: Metaratings.ru

«Десять дней осталось до матча “Зенит” — “Балтика”! Футбол уже рядом, ребята. А у нас ещё не наигран состав, в “Зените”… Вот что делать, а? Первый раз вот такое зимой. На Дурана большие надежды, яркий и талантливый футболист. Но как он приживётся, притрётся, какая адаптация произойдёт у него в клубе…», — отметил Орлов.

После 18 сыгранных до зимней паузы туров сезона РПЛ-2025/2026 «сине-бело-голубые» под руководством Сергея Семака набрали 39 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, «Краснодара», на один пункт. Кроме того, во втором этапе четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» сыграет в Калининграде с местной «Балтикой».

16 февраля в комментарии «Спорту День За Днём» экс-президент «Локомотива» Илья Геркус предположил, что Семак может покинуть пост главного тренера петербургской команды даже в случае завоевания «Зенитом» золотых медалей РПЛ по итогам текущего розыгрыша.