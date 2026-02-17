Орлов опасается за несыгранность состава «Зенита» за 10 дней до рестарта РПЛ

«Десять дней осталось до матча “Зенит” — “Балтика”! Футбол уже рядом, ребята. А у нас ещё не наигран состав, в “Зените”… Вот что делать, а? Первый раз вот такое зимой. На Дурана большие надежды, яркий и талантливый футболист. Но как он приживётся, притрётся, какая адаптация произойдёт у него в клубе…», — отметил Орлов.
После 18 сыгранных до зимней паузы туров сезона РПЛ-2025/2026 «сине-бело-голубые» под руководством Сергея Семака набрали 39 баллов и занимают второе место в турнирной таблице, отставая от лидера, «Краснодара», на один пункт. Кроме того, во втором этапе четвертьфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России «Зенит» сыграет в Калининграде с местной «Балтикой».
16 февраля в комментарии «Спорту День За Днём» экс-президент «Локомотива» Илья Геркус предположил, что Семак может покинуть пост главного тренера петербургской команды даже в случае завоевания «Зенитом» золотых медалей РПЛ по итогам текущего розыгрыша.