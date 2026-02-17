Ричмонд
Тедеев — о Солтмураде Бакаеве: «В определенный момент клуб перестает приносить пользу игроку, а игрок — клубу»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев прокомментировал уход из команды полузащитника Солтмурада Бакаева.

Источник: Sport24

Сегодня стало известно, что 26-летний футболист вернулся в московскую «Родину», за которую выступал в сезоне-2023/24.

«Впервые увидел столь одаренного с точки зрения трудолюбия футболиста. Солтмурад дал нам очень много полезного за счет своей колоссальной самоотдачи на футбольном поле и помог “Акрону” на новом этапе развития. В определенный момент, когда клуб перестает приносить пользу игроку, а игрок — клубу, самое правильное решение — каждому двигаться своей дорогой. Мы поблагодарили друг друга за работу», — приводит слова Тедеева пресс-служба клуба.

Бакаев перешел в «Акрон» перед дебютом красно-черных в РПЛ. Именно он стал автором первого гола команды в чемпионате. За полтора сезона Солтмурад принял участие в 48 матчах за «Акрон» во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.