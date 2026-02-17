Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.38
П2
3.25
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Погребняк: не допускаю уход Караваева, «Зениту» нет смысла укреплять конкурентов

Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» Павел Погребняк поделился мнением о возможном уходе из петербургской команды защитника Вячеслава Караваева.

Источник: Metaratings.ru

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «армейцы» ведут переговоры с Караваевым.

Телеграм-канал «МЯЧ RU» отмечал, что Караваев хочет повышения зарплаты на 20−25%, однако «Зенит» не готов давать такую сумму.

«Длительные травмы никогда не шли на пользу. Когда повреждения случаются, то место всегда занимают другие игроки, которые намерены воспользоваться шансом и закрепиться в составе. Именно это произошло с Мантуаном, который прекрасно раскрылся на этой позиции. Сейчас это незаменимый игрок для “Зенита”.

Караваев — классный футболист, которому придётся отвоёвывать место в основном составе. Пока на этой позиции вижу Мантуана. Не допускаю уход Караваева. Он остаётся игроком обоймы, поэтому «Зениту» нет смысла укреплять конкурентов", — сказал Погребняк Metaratings.ru.

За «сине-бело-голубых» защитник выступает с 2019 года. За этот период россиянин сыграл 165 матчей, в которых забил четыре гола и сделал 19 результативных передач.

С «Зенитом» Караваев стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и четырёхкратным победителем Суперкубка страны.

Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом 2026 года. Рыночную стоимость 30-летнего защитника портал Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро.