Погребняк: не допускаю уход Караваева, «Зениту» нет смысла укреплять конкурентов

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что «армейцы» ведут переговоры с Караваевым.
Телеграм-канал «МЯЧ RU» отмечал, что Караваев хочет повышения зарплаты на 20−25%, однако «Зенит» не готов давать такую сумму.
«Длительные травмы никогда не шли на пользу. Когда повреждения случаются, то место всегда занимают другие игроки, которые намерены воспользоваться шансом и закрепиться в составе. Именно это произошло с Мантуаном, который прекрасно раскрылся на этой позиции. Сейчас это незаменимый игрок для “Зенита”.
Караваев — классный футболист, которому придётся отвоёвывать место в основном составе. Пока на этой позиции вижу Мантуана. Не допускаю уход Караваева. Он остаётся игроком обоймы, поэтому «Зениту» нет смысла укреплять конкурентов", — сказал Погребняк Metaratings.ru.
За «сине-бело-голубых» защитник выступает с 2019 года. За этот период россиянин сыграл 165 матчей, в которых забил четыре гола и сделал 19 результативных передач.
С «Зенитом» Караваев стал пятикратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и четырёхкратным победителем Суперкубка страны.
Контракт игрока с «Зенитом» истекает летом 2026 года. Рыночную стоимость 30-летнего защитника портал Transfermarkt оценивает в 2,5 млн евро.