Хавбек «Оренбурга» Квеквескири: товарищеские игры тоже нужно контролировать

По мнению 35-летнего хавбека, руководители Российского футбольного союза (РФС) должны принять меры и наказывать игроков в случае возникновения конфликтных ситуаций в контрольных встречах.
«Об этом нужно задуматься вышестоящим людям, занимающимся футболом. Товарищеские матчи тоже нужно контролировать и как‑то наказывать во внутреннем чемпионате. Потому что ты можешь приехать на сборы, чтобы готовиться к чемпионату, а какому‑то нехорошему человеку захочется нанести тебе ущерб или травмировать. И он поедет спокойно домой, а ты отправишься в больницу», — объяснил Квеквескири.
9 февраля в Турции прошёл товарищеский матч между самарскими «Крыльями Советов», выступающими в РПЛ, и представителем Лиги PARI «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Игра при счёте 1:0 в пользу «автозаводцев» была прервана из-за массовой драки, спровоцированной защитником «Крылышек» Николаем Рассказовым. Игрок ударил головой в лицо нападающего челнинцев Ацамаза Ревазова, что и привело к потасовке. Стороны приняли решение не доигрывать поединок.
17 февраля главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов, комментируя историю с дракой в прошедшей встрече, заявил, что Рассказов должен радоваться отсутствию пострадавших в ходе инцидента.