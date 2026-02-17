Ричмонд
Игорь Дивеев считает, что готов перейти в клуб итальянской Серии А

В эфире YouTube-каналу клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Зенит» новичок «сине-бело-голубых», защитник сборной России по футболу Игорь Дивеев высказался на тему возможного трансфера в клуб из европейского чемпионата.

Источник: Metaratings.ru

«Все писали, что мной интересуются, но каких-то разговоров… Правда это или неправда, было это или не было, я не знаю. Считаю ли я, что готов для перехода в европейский клуб? Думаю, в итальянский. В итальянскую лигу то есть. Думаю, да. Но не в какой-нибудь “Торино”, нет», — отметил Дивеев.

О переходе 26-летнего центрдефа Дивеева из московского ЦСКА в «Зенит» официально было объявлено 11 января. Контракт защитника с петербуржцами будет действовать до конца июня 2029 года. Выступать за новую команду Дивеев будет под игровым номером 78.

6 февраля в разговоре с каналом «Матч ТВ» главный тренер «Зенита» Семак выразил надежду, что Дивеев придаст команде из Северной столицы вариативности и надёжности в обороне.

В сезоне РПЛ-2025/2026 Дивеев успел сыграть в составе «армейцев» 16 матчей, где забил два мяча. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в девять миллионов евро.