Полузащитник «Пари НН» Ермаков: жду успешного выступления в нашем исполнении

В комментарии сайту «РБ Спорт» полузащитник клуба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) «Пари Нижний Новгород» Никита Ермаков рассказал о своих ожиданиях от второй части сезона-2025/2026.

Источник: Metaratings.ru

«Командный результат превыше личного. Жду успешного выступления в нашем исполнении. У “Пари НН” 12 финалов во второй части сезона. Важно сохранить прописку в РПЛ, где заслуживает быть этот красивый город», — сообщил Ермаков.

После 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 нижегородцы под руководством Алексея Шпилевского набрали 14 очков и занимают четырнадцатое место в турнирной таблице, опережая зону вылета на два пункта. 23-летний Ермаков, который выступает за волжан с декабря 2023 года, перейдя из столичного ЦСКА, провёл 13 матчей в чемпионате, где не отметился какими-либо результативными действиями.

2 декабря 2025 года хавбек «Пари НН» Андрей Ивлев в интервью сайту Metaratings.ru заявил, что не считает первую часть текущего сезона для нижегородцев проявлением кризиса.