Полузащитник «Пари НН» Ермаков: жду успешного выступления в нашем исполнении

После 18 сыгранных до ухода на зимний перерыв туров сезона РПЛ-2025/2026 нижегородцы под руководством Алексея Шпилевского набрали 14 очков и занимают четырнадцатое место в турнирной таблице, опережая зону вылета на два пункта. 23-летний Ермаков, который выступает за волжан с декабря 2023 года, перейдя из столичного ЦСКА, провёл 13 матчей в чемпионате, где не отметился какими-либо результативными действиями.