Москвичев — о тренировках «Зенита»: «Если мяч попадает к Дурану и он готовится бить, может быть страшно»

"Отличные ощущения на самом деле. Очень рад вернуться, конкурировать. Здесь очень высокий уровень вратарей, их мастерства. В такой команде можно только расти. Изюминок много очень. Стараюсь впитывать по максимуму и работать на тренировках еще больше.
Для меня это конкуренция, а она, как известно, способствует прогрессу. А для штаба она всегда будет поддерживать хороший уровень сопротивления для нападающих и защитников, а это супер!
Впечатления от Джона Дурана? До конца еще не прочувствовал, но знаю, что, если мяч попадает к нему и он готовится бить, может быть страшно (улыбается)", — приводятся слова Москвичева на сайте клуба.