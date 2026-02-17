Москвичев — о тренировках «Зенита»: «Если мяч попадает к Дурану и он готовится бить, может быть страшно»

"Отличные ощущения на самом деле. Очень рад вернуться, конкурировать. Здесь очень высокий уровень вратарей, их мастерства. В такой команде можно только расти. Изюминок много очень. Стараюсь впитывать по максимуму и работать на тренировках еще больше.