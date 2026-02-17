Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.38
П2
3.25
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
11.00
X
6.03
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

Москвичев — о тренировках «Зенита»: «Если мяч попадает к Дурану и он готовится бить, может быть страшно»

Вратарь «Зенита» Богдан Москвичев поделился впечатлениями от участия в сборах с командой, высказался о конкуренции и оценил новичка Джона Дурана.

Источник: Sport24

"Отличные ощущения на самом деле. Очень рад вернуться, конкурировать. Здесь очень высокий уровень вратарей, их мастерства. В такой команде можно только расти. Изюминок много очень. Стараюсь впитывать по максимуму и работать на тренировках еще больше.

Для меня это конкуренция, а она, как известно, способствует прогрессу. А для штаба она всегда будет поддерживать хороший уровень сопротивления для нападающих и защитников, а это супер!

Впечатления от Джона Дурана? До конца еще не прочувствовал, но знаю, что, если мяч попадает к нему и он готовится бить, может быть страшно (улыбается)", — приводятся слова Москвичева на сайте клуба.